Son Dakika | Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir: "Yeterli milletvekili desteğiyle başbakan olabilirim" - Son Dakika

Son Dakika | Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir: "Yeterli milletvekili desteğiyle başbakan olabilirim"

14.12.2020 16:07
Son Dakika | Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir:

Son dakika gündem haberine göre KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, mevcut Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN) hükümetinin meşru olmadığını belirterek hükümeti düşürüp yeni bir hükümet kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, mevcut Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN) hükümetinin meşru olmadığını belirterek hükümeti düşürüp yeni bir hükümet kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) milletvekili Tengku Razaleigh Hamzah ile ortak basın toplantısı düzenleyen eski Başbakan Mahathir, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarındaki başarısızlığına değinerek daha istikrarlı bir yönetici kadrosunun başa gelmesi gerektiğini söyledi.

Mahathir, Başbakan Muhyiddin'in hükümetinin meşru olmadığının altını çizerek "Yarın 2021 bütçesinin üçüncü müzakereleri yapılacak. Hükümet oylamayı kaybedebilir. Eğer hükümet kaybederse milletvekilleri artık kendi çıkarlarından ziyade milletin çıkarını düşünmeye başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin meclis çoğunluğunu elde edememesi durumunda eski çalışma arkadaşı Tengku Razaleigh ile yeni bir çoğunluk hükümeti kurmaya hazır olduğunu ilan eden Mahathir, "Yeterli milletvekili desteğiyle başbakan olabilirim. Bundan sonra kendi partimizi değil, ülkemizi kalkındıracak politikalar üretmeliyiz." şeklinde konuştu.

Mahathir, yeni hükümeti kurmak için ana muhalefet lideri Enver İbrahim ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna, "Biz onun emrinde değiliz. Hiçbir muhalif lidere sadakat göstermek zorunda değilim." cevabını verdi.

Yolsuzluktan yargılanan eski Başbakan Necip Rezak ve UMNO lideri Ahmed Zahid Hamidi ile de ittifak kurmayacağını açıklayan Mahathir, "Yarınki oylamada 2021 bütçesine ret oyu verebilirler ama yeni hükümet kurarsak asla bu hükümetin parçası olmayacaklar." dedi.

Mahathir Muhammed, yarınki son bütçe oylamasında milletvekillerini, ülkenin menfaatini düşünmeye davet etti.

Muhalefet koalisyonundan Mahathir'e destek

Muhalefet koalisyonu Umut İttifakı, yazılı açıklama yayımlayarak koalisyon üyesi bütün milletvekillerini, 2021 bütçesinin üçüncü müzakeresinde ret oyu vermeye davet etti.

Açıklamada, "Malezya halkı, Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe tasarısının talepleri karşılamadığının farkındadır." ifadesi kullanıldı.

Ana muhalefet lideri Enver İbrahim ise bu konuda henüz açıklama yapmadı.

Enver, mevcut hükümetten daha güçlü bir iktidar koalisyonu kurabileceğine dair teklifini sunmak üzere 13 Ekim'de Malezya Kralı ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Enver, 120'den fazla milletvekilinin kendisini başbakan olarak desteklediğini açıklamıştı.

2021 bütçe oylaması

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki iktidar koalisyonunun meclis çoğunluğunu ispatlama sınavı olarak görülen 2021 bütçe tasarısının taslağı, 26 Kasım'da parlamentoda yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Muhalefet partileri, bütçeye dair taleplerinin yerine getirilmesi üzerine 2021 bütçesinin birinci müzakere safhasında evet oyu verme kararı almıştı.

Taslağının meclisten geçmesinin ardından 2021 bütçesi, detaylarının onaylanması için ikinci ve üçüncü müzakere oylamalarına başlanmıştı.

2021 bütçesi, Malezya'da şubat ayında yaşanan ve Mahathir'in liderliğindeki hükümetin düşmesine sebep olan siyasi krizin ardından başbakan olan Muhyiddin Yasin'in meclis çoğunluğunu ispat etme sınavı olarak görülüyor.

Muhyiddin'in 1 Mart'ta göreve başlamasından bu yana parlamentoda yeni hükümetin güven oylaması yapılmazken, 2021 bütçesinin meclisten geçememesi durumunda erken seçimlerin ilan edilmesi bekleniyor.

2021 bütçesinin üçüncü müzakere safhası kapsamında son oylamaları yarın yapılacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir: 'Yeterli milletvekili desteğiyle başbakan olabilirim' - Son Dakika


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