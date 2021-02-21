Son dakika... Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı - Son Dakika

Son dakika... Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

21.02.2021 06:41
Son dakika... Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı, System.String[]

Son dakika habere göre KUALA Malezya'nın sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk sevkiyatı ülkeye ulaştı.

KUALA Malezya'nın sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk sevkiyatı ülkeye ulaştı.

Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 312 bin 390 doz aşıyı taşıyan uçak bu sabah yerel saatle 10.00'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Sağlık Bakanı Ethem Baba, Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Ulaştırma Bakanı Wee Ka Sion ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, aşıların sevkiyatını teftiş etmek üzere havalimanında bulundu.

Tırlara yüklenen aşılar, güvenlik güçlerinin kontrolünde aşı merkezlerine götürüldü.

Bu kapsamda Malezya'daki ilk Kovid-19 aşılamalarının 26 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının ilk aşamasında sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, siyasetçiler ve 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak.

Hedef yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı

Şimdiye kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V'den toplam 43,4 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Toplam 280 bin 272 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 1051'i buldu. Ülkede 34 bin 468 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

Münir Karaloğlu, Malezya, Pfizer, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı - Son Dakika


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