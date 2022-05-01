Son Dakika | Mali'de 12 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Mali'de 12 terörist öldürüldü

01.05.2022 17:13
Son Dakika | Mali'de 12 terörist öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Mali'de ordunun terörist gruplara düzenlediği hava saldırısında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Mali'de ordunun terörist gruplara düzenlediği hava saldırısında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ordudan yapılan açıklamada, Niasso-Sebe ve Sossobe-Togoro ilçelerinde düzenlenen hava saldırısında 12 teröristin öldürüldüğü, 7 teröristin yaralı ele geçirildiği kaydedildi.

Hava saldırısında teröristlere ait çok sayıda araç ve motosikletin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda, terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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