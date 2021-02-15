Mali'de iç kesimlerinde yer alan Segou bölgesindeki kontrol noktasına saldırı düzenleyen 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Segou bölgesinde bulunan Macina mevkisindeki kontrol noktasına dün gece saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Maliko Operasyonunda görevli askerlerin olaya hızlıca müdahale ettiği ve 4 teröristi öldürdüğü kaydedildi.

Maliko Operasyonu, Mali'de sık sık saldırıların hedefi olan Gao, Timbuktu, Menaka, Segou, Taoudeni, Mopti, ve Kidal'da güvenliği sağlamak için Ocak 2020'de başlamıştı.