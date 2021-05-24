Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Afrika ülkesi Mali'de, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin, ordu birlikleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Afrika ülkesi Mali'de, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin, ordu birlikleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, gözaltına alınan kişiler arasında Savunma Bakanının da olduğu ve söz konusu kişilerin başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bir askeri üsse götürüldüğü kaydedildi. Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliğinden Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı Öte yandan Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyardı. Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

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