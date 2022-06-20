Son dakika! Mali'de hafta sonu düzenlenen saldırılarda 132 sivil teröristlerce katledildi - Son Dakika
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Son dakika! Mali'de hafta sonu düzenlenen saldırılarda 132 sivil teröristlerce katledildi

20.06.2022 21:19
Son dakika! Mali'de hafta sonu düzenlenen saldırılarda 132 sivil teröristlerce katledildi

Son dakika haber: Mali'nin iç kesimlerindeki köylere düzenlenen terör saldırılarında 132 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mali'nin iç kesimlerindeki köylere düzenlenen terör saldırılarında 132 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, 18'i 19 Haziran'a bağlayan gece, Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine Mağrip El Kaidesi'ne (AQIM) bağlı Katiba Macina terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda 132 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, hükümetin bu saldırıyı şiddetle kınadığı ve sorumlularını yakalamak için gerekeni yapacağı vurgulandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Mali'de hafta sonu düzenlenen saldırılarda 132 sivil teröristlerce katledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Mali'de hafta sonu düzenlenen saldırılarda 132 sivil teröristlerce katledildi - Son Dakika
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