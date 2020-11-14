Son dakika: Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara ilçesinde şehit Selim Vural kabri başında anıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 13 Kasım 2015'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selim Vural için kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tank Albay Selçuk Kaya, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Kıranlıoğlu, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, muhtarlar, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.

Kaymakam Yüksel şehidin annesi Rukiye Vural'a Türk bayrağı hediye etti.

Gazi Ömer Bey Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu.

-Malkara'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilere "trafik eğitimi" verdi.

Trafik polisi Bekir Yetimler, trafiğin, insanların, araçların, hayvanların kara yolundaki hal ve hareketleri olarak tanımlandığını söyledi.

Öğrencilerin okula gelip giderken veya okul bahçesinden çıktıkları andan itibaren "yaya" olduğunu anlatan Yetimler, "Sürücüler ve araçlar nasıl trafikte birer etken ise, sizler de trafikte yaya olarak etkensiniz." dedi.

Yetimler, öğrencilere, trafikte uyulması gereken kurallar, bisiklet yolu, yaya, yaya yolu, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve trafikte seyreden araçlar hakkında bilgi verdi.