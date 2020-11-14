Son dakika: Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika: Malkara'dan kısa kısa

14.11.2020 12:27
Son dakika: Malkara'dan kısa kısa, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Malkara ilçesinde şehit Selim Vural kabri başında anıldı.

Malkara ilçesinde şehit Selim Vural kabri başında anıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 13 Kasım 2015'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selim Vural için kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tank Albay Selçuk Kaya, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Kıranlıoğlu, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, muhtarlar, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.

Kaymakam Yüksel şehidin annesi Rukiye Vural'a Türk bayrağı hediye etti.

Gazi Ömer Bey Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu.

-Malkara'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilere "trafik eğitimi" verdi.

Trafik polisi Bekir Yetimler, trafiğin, insanların, araçların, hayvanların kara yolundaki hal ve hareketleri olarak tanımlandığını söyledi.

Öğrencilerin okula gelip giderken veya okul bahçesinden çıktıkları andan itibaren "yaya" olduğunu anlatan Yetimler, "Sürücüler ve araçlar nasıl trafikte birer etken ise, sizler de trafikte yaya olarak etkensiniz." dedi.

Yetimler, öğrencilere, trafikte uyulması gereken kurallar, bisiklet yolu, yaya, yaya yolu, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve trafikte seyreden araçlar hakkında bilgi verdi.

Selim Vural, Diyarbakır, Malkara, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 12:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei