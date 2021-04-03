Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yaklaşık 8 ay önce alkollü araç kullanarak kırmızı ışıkta aracına çarptığını ve kazayı da başkasının üstlendiğini iddia eden bir kişi, olay anında çektiği görüntüler nedeniyle de tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Şikayetçi Pınar Keskin, avukatıyla gece Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi'nde ifade verdi.

Keskin, ifadesinde, 26 Ağustos 2020'de iş arkadaşından ödünç aldığı arabayla Maltepe Küçükyalı Mahallesi Turgut Öz Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta saat 21.30'da beklerken arkadan gelen aracın hızla çarptığını söyledi.

Eşi Ahmet Keskin'in de yanında olduğunu aktaran Keskin, "Araçtan indiğimde diğer araçtan alkollü bir kişinin indiğini gördüm, yanında da bir bayan bulunuyordu. Oradaki erkek, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tır. Ben Ali Kılıç'la görüşmek istedim ama şahıs alkollüydü ve arkamızdan gelen başka bir araca binerek uzaklaştı." iddiasında bulundu.

Pınar Keskin, bu sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirterek, Kılıç'ın olay yerinden ayrılmasının ardından başka bir kişinin araca binip kazayı kendisinin yaptığını söylediğini savundu.

Aracı kendisinin kullandığını öne süren kişinin daha sonra kendilerine para teklif ettiğini iddia eden Keskin, kendisinin bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Keskin, daha sonra emanet aldığı aracın sahibi arkadaşının olay yerine geldiğini belirterek, onun da bir süre sonra kendisine şahıslarla anlaştığını ve hasarı için bir miktar para aldığını söylediğini kaydetti.

"Korktuğum için şikayetçi olmadım"

Kazanın ardından olay yerine trafik polislerini çağırdığını ve ambulansın da geldiğini dile getiren Keskin, ancak korumaların tedavisine engel olduğunu öne sürerek, "Bu şahıslar gerek kalmadığını belirterek ambulans ve polis ekiplerini gönderdiler. Daha sonra bu şahıslar kullandığım aracın sahibi ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldılar. Ben korktuğum için herhangi bir polis merkezine giderek şikayetçi olmadım." açıklamasında bulundu.

Pınar Keskin, olay sırasında çektiği görüntüleri bazı haber kanallarına gönderdiğini ancak kaza yaptığı aracın sahibi olan arkadaşının ricası üzerine bunları telefonundan sildiğini söyledi.

Yedekleme yaptığı için bu görüntülerin kendisinde mevcut olduğunu aktaran Keskin, söz konusu video kaydını ekiplere teslim etti.

Keskin, görüntülerin basında yer almasının ardından bazı kişilerin kuzeni aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "Alkollü araç kullanarak, kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinden ayrılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden N.E.A. ve olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan ve olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs ya da şahıslardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.