Üye Girişi
Son dakika haberi | MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI; 9 YIL HAPİS - Son Dakika

Son dakika haberi | MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI; 9 YIL HAPİS

25.01.2022 12:05
Son dakika haberi | MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI; 9 YIL HAPİS

Son dakika gündem haberi... MALTEPE'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. 'Cebir ve şiddet kullanarak çocuğun cinsel istismarı suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MALTEPE'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. 'Cebir ve şiddet kullanarak çocuğun cinsel istismarı suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) cezaevinden bağlandı. Duruşmada olay sırasında 13 yaşında olan mağdur çocuk E.T. ile annesi ve babası katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı psikolog eşliğinde mağdur çocuğun mahkeme huzurunda ifade vermesini istedi. Mağdur çocuk cinsel istismara uğradığına dair beyanda bulundu. Psikolog ise mağdur çocuğun anlatımlarına itibar edilmesini engelleyecek bir durum gözlemlemediğini belirtti.

BENZER SUÇTAN YAKIN TARİHTE CEZA ALDIĞI HATIRLATILDI

Şikayetçi ailenin avukatı suça sürüklenen çocuğun cezalandırılmasını talep ederek söz konusu S.S.Ç.'nin yakın tarihlerde benzer eylemleri olduğunu ve buna benzer bir suçtan ceza aldığını hatırlattı. S.S.Ç.'nin avukatı ise müvekkilinin beraat etmesini talep etti. Söz verilen suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. suçlamayı kabul etmediğini, mağdur çocuğu hiç görmediğini iddia ederek 'Sizin karşınızda boynum kıldan incedirö dedi.

9 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme heyeti, S.S.Ç.'nin 'Çocuğun cinsel istismarıö suçundan önce 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Suçun cebir kullanarak gerçekleştirildiğini dikkate alan heyet, cezada artırım yaparak 'Cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarıö suçundan S.S.Ç.'yi 13 yıl 6 ay hapse çarptırdı. S.S.Ç'nin 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alan heyet kanunen cezada indirim yaparak S.S.Ç.'yi 9 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme kararla birlikte S.S.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Maltepe'de 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç.'nin 1 Mart 2021'de 13 yaşındaki E.T.'ye cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyordu.

İddianamede B.Ö.Ç.'nin 'Cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı ve 'Cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 10 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

YORUMLAR
500

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Maltepe, Bilişim, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI; 9 YIL HAPİS - Son Dakika


İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz         
13:24
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı! Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!         
11:34
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
13:23 İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz
13:14 İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz
13:13 Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!
13:12 İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
11:17 Sakaryalıların yaptığı kardan cemaat görenleri şaşırttı!
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:28:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI; 9 YIL HAPİS - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement