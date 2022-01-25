MALTEPE'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. 'Cebir ve şiddet kullanarak çocuğun cinsel istismarı suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) cezaevinden bağlandı. Duruşmada olay sırasında 13 yaşında olan mağdur çocuk E.T. ile annesi ve babası katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı psikolog eşliğinde mağdur çocuğun mahkeme huzurunda ifade vermesini istedi. Mağdur çocuk cinsel istismara uğradığına dair beyanda bulundu. Psikolog ise mağdur çocuğun anlatımlarına itibar edilmesini engelleyecek bir durum gözlemlemediğini belirtti.

BENZER SUÇTAN YAKIN TARİHTE CEZA ALDIĞI HATIRLATILDI

Şikayetçi ailenin avukatı suça sürüklenen çocuğun cezalandırılmasını talep ederek söz konusu S.S.Ç.'nin yakın tarihlerde benzer eylemleri olduğunu ve buna benzer bir suçtan ceza aldığını hatırlattı. S.S.Ç.'nin avukatı ise müvekkilinin beraat etmesini talep etti. Söz verilen suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. suçlamayı kabul etmediğini, mağdur çocuğu hiç görmediğini iddia ederek 'Sizin karşınızda boynum kıldan incedirö dedi.

9 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme heyeti, S.S.Ç.'nin 'Çocuğun cinsel istismarıö suçundan önce 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Suçun cebir kullanarak gerçekleştirildiğini dikkate alan heyet, cezada artırım yaparak 'Cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarıö suçundan S.S.Ç.'yi 13 yıl 6 ay hapse çarptırdı. S.S.Ç'nin 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alan heyet kanunen cezada indirim yaparak S.S.Ç.'yi 9 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme kararla birlikte S.S.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Maltepe'de 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç.'nin 1 Mart 2021'de 13 yaşındaki E.T.'ye cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyordu.

İddianamede B.Ö.Ç.'nin 'Cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı ve 'Cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 10 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.