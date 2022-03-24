Maltepe'de 5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Maltepe'de 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Yolu'nda D-100 kara yolu istikametine seyir halinde olan Emre Varol Güneş'in kullandığı 34 BZJ 232 plakalı otomobil, önünde giden Erol Şişman idaresindeki 46 NA 988 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Şişman'ın kullandığı araç, karşı yöne geçtikten sonra bariyerlere çarparak devrildi. Karşı şeritte seyir halindeki 3 araç da kazaya karıştı. Araçlarda sıkışan sürücüler Güneş ve Şişman ile kazaya karışan diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye 2 sürücüyü sıkıştıkları yerden kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Başıbüyük Yolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.