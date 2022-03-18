Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

18.03.2022 12:57

İstanbul Maltepe'de 8 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de 8 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi Cansev Sokak'taki 8 katlı bir binanın dördüncü katındaki dairede, elektrik kontağından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kadına ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri, ambulansa götürüldükleri sırada kar yağışı nedeniyle kadınlara şemsiye tuttu.

Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
Havza'da çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi Havza'da çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
11:57 Magandalar için emsal karar: Ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler!
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:23:58. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement