Son dakika! Maltepe'de dehşet; öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika! Maltepe'de dehşet; öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü

29.12.2020 15:11
Son dakika! Maltepe'de dehşet; öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü, System.String[]

Son dakika haberler... Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti.

Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.

Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü. Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR SALDIRDI

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözen'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor.  Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca, "Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler. Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın da dışarıya çıkmayınca adam evi yakmış. Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi.

Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu. Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.


- İstanbul

Öğretim Görevlisi, Maltepe, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Maltepe'de dehşet; öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü - Son Dakika


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