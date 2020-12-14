Maltepe'de kısıtlama denetimleri(YENİDEN)
14.12.2020 22:34
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Maltepe'de denetim yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yaptı.
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Maltepe
'de denetim yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Maltepe'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu güvenlik noktasından geçen araçlar tek tek durduruldu. Kısıtlama süresinde dışarıda bulunan sürücü ve yolcuların izin belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. İzin belgeleri olanların geçişine izin verildi. Polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlara koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulunuldu.
- İstanbul
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