Son Dakika: MALTEPE'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Maltepe Kaymakamı Metfun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Keskinoğlu ile birlikte ilçede koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

"LÜTFEN MASKELERİMİZİ TAKALIM, FİZİKİ MESAFEYE DİKKAT EDELİM"

Kaymakam Metfun Dallı denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen hafta başladığımız denetimlere bugün de devam ediyoruz. Bütün sektörlerde olduğu gibi tabii maksadımız vatandaşlarımızı konunun önlemi hakkında bilgilendirmek, duyarlılığı sağlamaktır. Koronavirüs belasından, derdinden kurtulmamız ancak hep beraber hareket etmemizle mümkün olacak. Bir kısmımız uyup bir kısmımız uymadığı zaman diğer uyanların çapaları gayetleri hepsi boşa gidiyor. Onun için bir kere daha bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Lütfen maskelerimizi takalım bu fiziki mesafeye dikkat edelim özellikle kapalı ortamlarda uzun süreler birlikte olunduğu zaman taziye, kapalı ortamlarda yapılan düğün ve nişan gibi birlikte oturulduğu zaman virüsün bulaşma riski kat kat artıyor. Yüzde 19, 20 katına kadar çıktığını bilim adamları söylüyor. O yüzden bu konulara dikkat edelim. Temizliğe son derece dikkat edelim. El yıkama işine artık sürekli alışkanlık hale getirelim. Bulunduğumuz her fırsatta elimizi yıkayalım. Evimize ya da bir mekana girdiğimiz de özen gösterelim. Sonbahar yaklaşıyor tekrar havalar soğumaya başlayacak bunun üzerine diğer grip enfeksiyonu gibi bindiği zaman daha büyük sıkıntılarla karşılayacağız. Hep birlikte dikkat edersek bu hassasiyeti gösterirsek, bir an evvel bu hastalıktan kurtulup normal işimize evimize döneriz. Ama bu konuda gevşeklik vurdumduymazlık yapılırsa o zaman da bu sıkıntıyı toplum olarak uzun bir süre çekmeye devam edeceğiz. Buna meydan vermeyelim."

"MASKENİZİ TAKMIŞSINIZ GÜZEL GÜZEL TEŞEKKÜR EDERİM"

Denetim sırasında alışveriş merkezinde oturan bir kadının yanına giden Kaymakam Dallı, "Maskenizi takmışsınız güzel güzel teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki bu virüsle hep birlikte mücadele etmeye çalışıyoruz. Ancak bu şekilde başarılı olacağız. Etrafımızdakileri uyarıyoruz iyilikle güzellikle maskeleri takmaları konusunda söylüyoruz. Genellikle iyilikle sözümüzün geçtiği herkese hatırlatalım. Lütfen maskemizi takalım" dedi

- İstanbul