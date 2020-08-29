Son Dakika: Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülsuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve belediye itfaiyesinin desteğiyle müdahale edildi. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Bursa'dan da helikopter havalandı.

Kısa sürede söndürülen yangının soğutma çalışması da tamamlandı.