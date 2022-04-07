Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi

07.04.2022 21:43
Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi

MALTEPE'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

MALTEPE'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılında, Maltepe Kızılay Şubesi ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Programa Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Kızılay İstanbul İl Şube Başkanı Kadem Ekşi, Maltepe Kızılay Şube Başkanı Ali Uzun, birçok siyasi parti temsilcisi ve emniyet mensupları katıldı.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Baş tacımız, pek muhterem şehit aileleri, Türk Emniyet Teşkilatı'nın çok kıymetli mensupları, Türk Kızılayı'nın çok değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler. Ramazan ayında polis haftası nedeniyle Türk Kızılayı ve polisi işbirliğiyle düzenlenen iftar programına katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Konuşmama başlarken önce vatanımız ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden yüce şehitlerimiz için Rabbimden rahmet niyaz ediyor, milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, "Sayın Kaymakamım, saygıdeğer şehit ve gazi yakınları, çok değerli meslektaşlarım 177 yıldır aziz milletimizin güvenliği için hayatın merkezinde ve vatandaşımızın yanında olan emniyet teşkilatı; birikimi, tecrübesi, suç ve suçlarla mücadeledeki kararlı iradesi yoluna emin adımlarla devam etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Devletimizin ve milletimizin selameti uğruna kahramanca şehit olan silah arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz, halen görev başında olan mensuplarımıza ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Teşkilatımızın 177'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen bu güzel iftarda emeği geçen ve özellikle Maltepe Kızılay'ına şahsım ve ilçe emniyet müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum "diye konuştu.  Kızılayımız nasıl bizim vadide bir kurumumuz ise ülkemizi her kıtada nasıl gururla temsil ediyorsa, ülkemizin en seçkin kurulu gibi emniyetimiz de bizim gözbebeğimizdir diyen Maltepe Kızılay'ı Şube Başkanı Ali Uzun, "Kahraman polisimiz bu kutsal topraklar uğruna can vermiş diğerleri de cansiperane vatan aşkı ile gayretle çalışmaktadır. Bu dava için canını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bu vesileyle şükranla yad ediyor, seçkin ailelerine saygılarımı sunuyorum. Kızılay polis, el ele, daha mutlu Türkiye sloganı ile birliktelik teması ile buluştuğumuz bu kutlu iftar vaktinin ülkemiz ve hassaten ilçemiz için hayırlı ve örnek hizmet çalışmalarına vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.


Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi
Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi
Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi
Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi
Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi
Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi
YORUMLAR
500
Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürlüğünden şehit aileleri ve gazilere iftar Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürlüğünden şehit aileleri ve gazilere iftar Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 177'nci yıl dönümünü kutladı Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 177'nci yıl dönümünü kutladı

iftar yemeği, Maltepe, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:59 Aralarında devlet memurlarının da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 22:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement