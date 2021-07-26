Maltepe sahilinde, 8 tekne alevler içinde kaldı. İlk alınan bilgilere göre, yangının çıkış nedeni belli değil. Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradığı ifade edildi.
Vatandaşların yangını cep telefonuyla kaydettiği sırada teknelerden birinde yaşanan küçük patlama ise korkuttu. Çevrede panik yaratan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
İşte olay yerinden görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor - Son Dakika