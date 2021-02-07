Malulen emekliliğin ardından 31 yıldır yaylada yaşıyor - Son Dakika

Malulen emekliliğin ardından 31 yıldır yaylada yaşıyor

07.02.2021 11:05

Çalışmak için gittiği Hollanda'da geçirdiği kaza sonrası malulen emekli edilen Yetkin Demir, 31 yıldır Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda yaşamını sürdürüyor.

Çalışmak için gittiği Hollanda'da geçirdiği kaza sonrası malulen emekli edilen Yetkin Demir, 31 yıldır Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda yaşamını sürdürüyor.

Hollanda'ya 1980'de işçi olarak giden Yetkin Demir, 10 yıl sonra çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi. Tedavisinin ardından malulen emekli edilen Demir, Türkiye'ye döndü.

Memleketi Şalpazarı'na yerleşen Demir, daha da sakin bir yaşam için Sis Dağı Yaylası'nda babasına ait araziye ev yaptırma kararı aldı.

Yetkin Demir, 1990'dan itibaren, yaylada yaptırdığı evinde şehir hayatından uzak yaşam sürüyor. Erzak almak gibi zorunlu ihtiyaçları dışında yayladan ayrılmayan Demir, doğayla baş başa geçirdiği zamandan büyük keyif duyuyor.

Evli ve 2 çocuk babası 63 yaşındaki Yetkin Demir, AA muhabirine, yaylada geçirdiği zamandan dolayı huzurla dolduğunu söyledi.

Yaylada yaşama kararını, bölgenin doğal güzelliklerinden etkilenerek aldığını belirten Demir, "Burası konum olarak çok yüksek, bana daha huzurlu ve daha güzel geliyor. Nadir de olsa ziyaretime gelen akrabalarım ve arkadaşlarım oluyor." dedi.

Yetkin Demir, yaylada yaşamanın güzellikleri kadar zorlu yanlarının da bulunduğunu, erzak ihtiyacını giderebilmek için botlarının üzerine giydiği "hedik" adı verilen kar ayakkabısıyla kimi zaman 8 saat yürümek durumunda kaldığını ifade etti.

Bu yolculuğun çok yorucu olduğuna işaret eden Demir, "Çok kar yağdığı zaman giderken bazı yerlere dönüş yolunda kaybolmamak için iz bırakıyorum. Dönüş yolunda kimi zaman gece olur. İki ya da üç haftada bir ihtiyaçlarım için bunu yapıyorum." diye konuştu.

"14 gün boyunca evden çıkamadım"

Yayladaki yağışlı havanın bile kendisi için güzel olduğunu dile getiren Demir, geçen kış yaşadığı anısını şöyle anlattı:

"Geçen sene 5 Şubat'ta burada yoğun bir kar yağışı oldu. Kar nedeniyle 18 Şubat'a kadar burada kaldım, ihtiyaçlarımı giderebilmek için dışarıya çıkamadım. Evin kapı ve camları kar nedeniyle tamamen kapandı. Kapıyı açsam kar tamamen eve dolacaktı. 14 gün boyunca evden çıkamadım. Ancak diğer kapıdan dışarı çıkarak kürek yardımıyla karları temizledim. O sürede erzakım olduğu için evde sorun yaşamadım."

Demir, "30 yıl öncesine gitsem yine burada yaşamaya devam etme kararı alırdım. Burada yaşamakla ilgili herhangi bir pişmanlığım yok. Sahile en yakın yaylalardan birisi burası. Yaşadığım sürece de burada kalmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Malulen emekliliğin ardından 31 yıldır yaylada yaşıyor
Malulen emekliliğin ardından 31 yıldır yaylada yaşıyor
Malulen emekliliğin ardından 31 yıldır yaylada yaşıyor
Malulen emekliliğin ardından 31 yıldır yaylada yaşıyor

Hollanda, Trabzon, Emekli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malulen emekliliğin ardından 31 yıldır yaylada yaşıyor - Son Dakika


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