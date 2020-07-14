Son Dakika | Mamak Belediyesinden 15 Temmuz Konulu Sergi - Son Dakika

Son Dakika | Mamak Belediyesinden 15 Temmuz Konulu Sergi

Son dakika habere göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi amacıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi amacıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

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Mamak Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açtı. Mamak Caddesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda açılan sergide 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı yaşananlar anlatılıyor. Sergininin açılış törenine Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri başkan yardımcıları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Sergi, 17 Temmuz Cuma günü saat 17.00' kadar 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın önünde açık kalacak. Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Yılmaz, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi hainlere, bu topraklarda hiçbir ihanetin cezasız kalmayacağını bir kez daha gösterdiğini söyledi.


"Bu zafer, şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur"


Sergiyi gezdikten sonra acı hatıraları gözlemleme fırsatı yakaladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahitlik ettik. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise boynumuzun borcudur. Bu ülkede şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, kalmıyor. ve bizim şehitlerimizin yattıkları toprak belli, tuttukları bayrak belli, yüreklerindeki iman belli, dillerindeki kelime-i şehadet belli. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. İşte bizler bu gece, o menfur anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz. Yitirdiğimiz 251 şehidimize girişimin 4. yılında, al yıldızlı bayraklarımızla ve her görüşten insanımızla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en ve 2193 gazimize dualarla, en güzel cümlelerle minnetimizi ifade ediyoruz" dedi.


Sorumluluk büyük


Köse, 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin yaşanmaması için herkese büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizerek, "Milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi; 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanımızı kanları ile yazan şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimiz ile kalbi ülke sevgisiyle dolu olup, sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan milyonlarca vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mamak Belediyesinden 15 Temmuz Konulu Sergi - Son Dakika
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