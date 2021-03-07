Son dakika! Mamak'ta "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı - Son Dakika

Son dakika! Mamak'ta "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
07.03.2021 11:43
Son dakika haberi... Mamak Belediyesi tarafından Başkan Murat Köse'nin talimatıyla LED ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.
Mamak Belediyesi tarafından Başkan Murat Köse'nin talimatıyla LED ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise konuya ilişkin, "Ezelden ebede Cumhurbaşkanımızın yanında, dimdik duracağız. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, Güzel Ankara'mızdan Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi sevgi ve saygılarımızla" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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