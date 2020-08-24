Son Dakika: Mame Thiam: Maksimum performans sergileyeceğim - Son Dakika

Son Dakika: Mame Thiam: Maksimum performans sergileyeceğim

Gelen son dakika haberine göre "İyi işler çıkarmak istiyorum""Önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu""Fenerbahçe'nin istediğini duyunca çok mutlu oldum""Fenerbahçe her zaman büyük bir takım""Ronaldo'nun hareketliliği ve kalitesi önemli ve beni heyecanlandırıyor""Süper Lig fiziksel güce dayanıyor"Tezcan SOLMAZ / Düzce,...

Son Dakika: Mame Thiam: Maksimum performans sergileyeceğim, System.String[]

"İyi işler çıkarmak istiyorum"

"Önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu"

" Fenerbahçe'nin istediğini duyunca çok mutlu oldum""Fenerbahçe her zaman büyük bir takım""Ronaldo'nun hareketliliği ve kalitesi önemli ve beni heyecanlandırıyor""Süper Lig fiziksel güce dayanıyor"Tezcan SOLMAZ/ Düzce, - Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekibe dahil olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mame Thiam, "Yeni geldim ve önemli bir kamp içindeyiz. Birbirimizi tanımak adına buradaki kamp ortamı ve antrenmanlar çok önemli. Umuyorum ki en iyi şekilde hazırlanıp ligde artılarını görürüz. Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum ve bana başarılar diledi, dua ettiğini söyledi. Bende burada iyi işler çıkarmak istiyorum onlar gibi takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum sürece maksimumu sergileyeceğim. Burada en büyük hedefim takıma yardımcı olmak" dedi."ÖNEMLİ OLAN HOCANIN BANA NEREDE İHTİYACI OLDUĞU"Thiam, sarı-lacivertli takımın performansı ve mevkisi ile ilgili olarak, "Bence takımın ortaya koymuş olduğu performans önemli. Sol açık ve sağ açık oynadım. Önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Hocamın istemiş olduğu pozisyonda oynamaya her zaman hazırım. Hocamızla ilgili konuşmamız olmadı. Solda olsun forvet olsun oynadığımı iyi biliyor. Zamanı geldiğinde oturup konuşacağız. Şuan itibarıyla hazırlık sürecindeyiz" diye konuştu."FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİNİ DUYUNCA ÇOK MUTLU OLDUM"Fenerbahçe'ye geliş süreci hakkında da konuşan Thiam, "Burada mutlu olduğumu hissediyorum. Fenerbahçe'nin istediğini duyunca çok mutlu oldum. Hazırlık maçı oynadık. O maç içerisinde takım arkadaşlarıma tanıma fırsatı buldum. Allah daha iyi biliyor ileride neler olacağını. Ben hazırım. Biraz öncede söylemiş olduğum gibi kanat forvet oynamaya hazırım. Hocanın kararı çok önemli bu konuda. Önemli olan o pozisyonlarda en iyiyi sergileyecek olmam. Fenerbahçe için her zaman mücadele edeceğim. Ben dinime bağlı bir insanım. Maçtan önce yaptığım bir uğur yok. Daha çok dua ediyorum takımın galibiyeti adına. Şuanda buradayım. Ben kendi yoluma bakıyorum. Bu anlamda oynadığım her maçta da maksimumu ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE HER ZAMAN BÜYÜK BİR TAKIM"Daha önce forma giydiği takımlar ile ilgili konuşan Senegalli futbolcu, "Gençken önemli takımlarda oynadım. Büyük takımlara geçme periyodum çok hızlı oldu ama çok fazla şey öğrendim. Ben her zaman şuana bakan bir insanım. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Hedefim şuan yapabileceklerime odaklanıp ona göre sonrasında geleceği görmek olacak. Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Bizim her zaman şansımız var. Fenerbahçe'nin büyük bir kapasitesi de var. Bizde bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Benim için önemli olan sahada oyuncuların ne yapması gerektiğini. Yöneticilerimiz başkanımız ve hocamız bu konudaki yorumları daha önemli olacaktır. Ben tabi ki de saha içerisindeki yapacağım performansıma konsantre olacağım. Hem ben ve gelecek oyuncular Fenerbahçe'nin hedefi için çalışacağız" dedi."RONALDO'NUN HAREKETLİLİĞİ VE KALİTESİ ÖNEMLİ VE BENİ HEYECANLANDIRIYOR"Thiam, diziliş formasyonları ve örnek aldığı futbolcular hakkında, "Diziliş olarak çok fazla pozisyonda oynadım. 4-3-3 ve 4-3-2-1 gibi. Bu tip sistemlerde oynadım. Ama önemli olan bunlara ayak uydurmak. Ronaldo'yu takip ediyorum onun oynamış olduğu mevkilerdeki hareketliliği ve kalitesi önemli ve beni heyecanlandıran bir oyuncu" diye konuştu."SÜPER LİG FİZİKSEL GÜCE DAYANIYOR"

Mame Thiam, Süper Lig'in fiziksel güce dayanandığını ifade ederek "Çok fazla temas var. Bu aynı şekilde iyi bir ritim oluşturuyor. Bu tip maçlarda oynamak ve kazanmak kolay değil. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz kendi açımızdan bakacak olursak her zaman hazır olmak zorunda ve elimizden gelen her şeyi sergilemeyiz" dedi.

Topuk Yaylası, Moussa Sow, Fenerbahçe, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 15:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika: Mame Thiam: Maksimum performans sergileyeceğim - Son Dakika Spor
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