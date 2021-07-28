Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket etti.

YERLEŞİM YERLERİ TEHLİKEDE

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti. Bölgeyi tamamen duman kaplarken yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Öte yandan Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, tahliye edilmeye başlandı.

BENZİN İSTASYONUNA DOĞRU İLERLİYOR

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Öte yandan alevler Antalya Alanya karayolundaki benzin istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin benzin istasyonuna ulaşmaması için de mücadele ediyor.

"BAZI EVLER BOŞALTILDI"

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Çam kozalakları yangının sıçramasına neden oluyor." dedi.

BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da karayoluyla Manavgat'a geçti.