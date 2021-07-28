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Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı - Son Dakika

Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

28.07.2021 14:19

Son dakika: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı. Ekipler alevlerin benzin istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, canlı yayında can kaybı olup olmadığını bilmediklerini belirtip "İnanın neyle mücadele ettiğimizi şu an bilemiyoruz. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık." dedi. Öte yandan devlet hastanesindeki hastalar tahliye ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket etti.

Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

YERLEŞİM YERLERİ TEHLİKEDE

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti. Bölgeyi tamamen duman kaplarken yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Öte yandan Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, tahliye edilmeye başlandı.

Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı
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Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı
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Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

BENZİN İSTASYONUNA DOĞRU İLERLİYOR

Öte yandan alevler Antalya Alanya karayolundaki benzin istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin benzin istasyonuna ulaşmaması için de mücadele ediyor.

Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

"BAZI EVLER BOŞALTILDI"

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Çam kozalakları yangının sıçramasına neden oluyor." dedi.

BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da karayoluyla Manavgat'a geçti.

Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

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Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı - Son Dakika


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