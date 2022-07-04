Son Dakika | MANAVGAT'TA 5 YILDIZLI OTELDE KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Otelde konaklayan 1700 civarında tatilci, sahile ve otelin bahçesine indirildi.

Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin teknik servisinde saat 05.00 sıralarında trafodan kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle plastik kablolar tutuşurken, çıkan duman kısa sürede otelin içine doldu. Yangın alarmının çalışması ve otel görevlilerinin uyarıları sonucu otelde konaklayan 1700 civarında yerli ve yabancı turist, tesis dışına çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine otele Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın otel çalışanları ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otelin hemen önünden geçen D-400 karayolunda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı ve ulaşım tek şeritten sağlandı. Dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi Alanya'da hastaneye sevk edilirken, iki turiste de oksijen takviyesi yapıldı. Yangınla birlikte dışarı çıkartılan yerli ve yabancı turistler, otelin bahçesinde ve sahilde toplandı. Otel çalışanları tarafından turistlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Bazı turistlerin yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı görüldü. Yangını haber alan tur şirketleri, başka otellere gitmek isteyen turistler için otele rehber ve servis ekipleri gönderdi.