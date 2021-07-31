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Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi

31.07.2021 11:11
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi, System.String[]

Son dakika! Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı. Dumandan etkilenen işçiler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı.

Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Diğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.

Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi

MAHALLE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının hızla yaklaştığı Ahmetler Mahallesi de yangın tehlikesini ensesinde hissetmeye başladı. Ahmetler Mahallesi'nde yaşayan yaşlılar, yangın tehlikesi nedeniyle arama kurtarma ekipleri tarafından evlerinden alınarak, önce Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da geçici olarak konaklayacakları Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.

5 İLDE 10 YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verilere göre 98 yangından 88'i kontrol altına alındı. Ekipler 5 ildeki 10 noktada devam eden yangınlara müdahale ediyor.

Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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