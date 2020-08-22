Son dakika! Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale eden yangında, bir kaplumbağa yanmaktan gazetecilerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Yerköprü Mevkii'nde bugün saat 1600 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar, hava karardığı için yerden devam ediyor.

KAPLUMBAĞAYI GAZETECİLER KURTARDI

Yangının devam ettiği bölgede çekim yapan gazeteciler, yangının ilerlediği alanın kenarında bir kaplumbağayı görünce, bulunduğu yerden alarak en yakın yola çıkardı. Gazetecilerin dikkati sayesinde kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı. Orman yangının olduğu bölgede vatandaşlar da cep telefonlarıyla çekim yaptı.