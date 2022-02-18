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Son Dakika | MANAVGAT'TA, ORMANDA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARAN SANIĞA 15 YIL HAPİS, 25 BİN LİRA PARA CEZASI - Son Dakika

Son Dakika | MANAVGAT'TA, ORMANDA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARAN SANIĞA 15 YIL HAPİS, 25 BİN LİRA PARA CEZASI

18.02.2022 16:51

Son dakika haber: ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun ormanında 3 noktayı ateşe veren, 4'üncü noktayı da yakmaya çalıştığı sırada yakalanıp 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanan Semih Kuloğlu'na 15 yıl hapis, 25 bin lira adli para cezası verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun ormanında 3 noktayı ateşe veren, 4'üncü noktayı da yakmaya çalıştığı sırada yakalanıp 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanan Semih Kuloğlu'na 15 yıl hapis, 25 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, 'Neden yakıyorsun buraları' sorusuna, 'Evimi yakıyorum' karşılığını verdi. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINI, KENDİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Semih Kuloğlu hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Kuloğlu, tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları da salonda hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın 'kasten orman yakmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık Semih Kuloğlu, suçsuz olduğunu, tahliyesini ve beraatini istedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Semih Kuloğlu'nun 'kasten orman yakma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, önce 12 yıl hapis, 1000 gün adli para cezasına, orman yakma eylemini birden fazla gerçekleştirdiği için cezayı 4'te 1 oranında artırarak, sanığı 15 yıl hapis ve 1250 gün adli para cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti adli para cezasını toplam 25 bin lira olarak belirlerken, sanığa verilen cezalarda indirim uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.

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HABER Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)-

Son Dakika | MANAVGAT'TA, ORMANDA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARAN SANIĞA 15 YIL HAPİS, 25 BİN LİRA PARA CEZASI
Son Dakika | MANAVGAT'TA, ORMANDA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARAN SANIĞA 15 YIL HAPİS, 25 BİN LİRA PARA CEZASI
Son Dakika | MANAVGAT'TA, ORMANDA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARAN SANIĞA 15 YIL HAPİS, 25 BİN LİRA PARA CEZASI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | MANAVGAT'TA, ORMANDA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARAN SANIĞA 15 YIL HAPİS, 25 BİN LİRA PARA CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | MANAVGAT'TA, ORMANDA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARAN SANIĞA 15 YIL HAPİS, 25 BİN LİRA PARA CEZASI - Son Dakika
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