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Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

03.07.2021 16:50
Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Manavgat'tan Alanya istikametine seyir halindeki Murat K'nın kullandığı 34 JT 6374 plakalı otomobil, Tekandız mevkiinde, aynı istikamette hatalı sollama nedeniyle bariyere çarpıp savrulduğu iddia edilen İbrahim B'nin kullandığı 07 AOL 419 plakalı araca yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada, Murat K'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan eşi Aymelek K, çocukları M.N.K ve M. M.K yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza yapan sürücülerden Murat K, yolun solunda seyir halindeyken, en sağ şeritte bulunan aracın, makas atmak suretiyle önlerine gelip bariyere çarptığını, kendilerinin de bu araca yandan çarptıklarını söyledi.

Sürücülerden İbrahim Bayar ise kazanın ardından göz yaşlarına hakim olamazken, sağ şeritte seyir halindeyken araç sollamak istediğini, bundan sonra olanları hatırlamadığını söyledi.

Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yola dökülen yağın temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

Otomobil, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika


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