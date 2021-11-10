Son dakika: MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operayonunda 1120 gram esrar ele geçirildi.

Manavgat'ın Gündoğdu turizm bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada teknik ve fiziki takip sonucunda U.Y.'nin evine baskın gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada bir kısmı satışa hazır halde paketlenmiş olmak üzere toplam 1120 gram skunk esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 196 dolar ve 320 lira ele geçirildi. Şüpheli U.Y. ve evde bulunan V.D. göz altına alındı.