Son dakika! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

13.05.2022 10:11
Son dakika! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 7 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 7 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandığı bilgisi alınan Ö.Y., M.A. ve B.K. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 7 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. Ayrıca Ö.Y. isimli şüphelinin tehdit suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli Ö.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Cezaevinden çıkan tüp hırsızı yine tüp çaldı...Mutfak tüplerine dadanan hırsız kamerada Cezaevinden çıkan tüp hırsızı yine tüp çaldı...Mutfak tüplerine dadanan hırsız kamerada Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlıya hapis cezası Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlıya hapis cezası

Metamfetamin, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:13 YSK başkanı ve üyelerini hakaretle yargılanıyordu: Canan Kaftancıoğlu'nun ardından sıradaki isim Ekrem İmamoğlu mu?
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
09:55 Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü
09:55 Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar
09:50 Bilim insanları bir ilki başardı: Ay toprağında bitki yetiştirildi
09:33 "Sutyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement