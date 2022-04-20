Son dakika! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen E.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli E.Y. Bahçelievler Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ile tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.