Manavgat'ta yangından zarar gören kaplumbağaya jandarmadan destek - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından zarar gören kaplumbağa yavrusuna jandarma sahip çıktı.

Manavgat'ın farklı mahallelerinde 5 gündür devam orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgede görev yapan güvenlik güçleri de vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Ekipler doğadaki hayvanların da yangından kurtarılması için destek oluyor. Yangının etkili olduğu Değirmenli Mahallesi'nde kaplumbağa yavrusunun zarar gördüğünü fark eden İbrahim Kaçar isimli vatandaş jandarmadan yardım istedi.

Bölgede görev yapan ekip, vatandaşı ve kaplumbağayı güvenli bir bölgeye getirdi.

Jandarma ekipleri yaralanan kaplumbağa yavrusuna su içirdi. Ekipler, kaplumbağanın tedavisi için vatandaşı yangın bölgesinde oluşturulan veteriner hekimliğine yönlendirdi.