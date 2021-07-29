Son dakika haberi! MANAVGAT DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Son dakika gündem haberi... Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı.

Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanenin tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Hastanede yatan hastalar Antalya merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor.



Son Dakika

Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin

Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar

Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim

Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var