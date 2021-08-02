Son dakika: Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını fedakarca sürdürüyor.

Taşağıl Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kadar ulaşan alevler, Beydiğin Mahallesi'nin etrafında etkili oldu. Ekipler, alevlerin evlere sıçramaması için önlem aldı.

Ormanlık alandaki alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. D-687 kara yolunun iki tarafında da alevler etkili olunca araçlar yoldan geçmekte zorlandı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.