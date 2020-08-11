Son Dakika: Mangal ateşinden çıkan yangında, panik anları kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, dün akşam saatlerinde bir binanın teras katında, mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. O anlarda yaşanan panik ve korku ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın teras katında çıktı. Terasta mangal yapanların söndürmediği ateş yangına neden olurken, patlamalar da yaşandı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında, bazı vatandaşlar otomobilleri zarar görmesin diye siteden hızla çıkarken, bazıları da panik yaşadı.Site sakinlerinin yaşadığı korku ve panik anları güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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