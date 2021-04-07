KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında mangal yapıldığı sırada yangın çıktı. Apartmanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İddiaya göre çatı katında yaşayan Suriyeli aile terasta mangal yaktı. Alevler çatıya sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Apartmanda yaşayanlar binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.