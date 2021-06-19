Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transferin hızlı ekibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 takviye daha yaptı. Daha önce iç transferde Recep Doğrusöz'le sözleşme yenileyip, kadrosuna Mamak Belediyespor'dan Diante Watkins ile Mustafa Baki Görür'ü katan Manisa BŞB, Play-Off şampiyonu Semt77 Yalovaspor'dan Sercan Topçu ve Süper Lig ekibi Afyon Belediyespor'dan Ali Tuncer'i aldı.