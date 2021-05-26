Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve bir pikabın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İzmir - Uşak kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Salih Yüksel idaresindeki 26 EJ 449 plakalı otomobil, Selami Tayran'ın kullandığı 35 YF 672 plakalı pikaba çarptı. Kontrolden çıkan pikap, Murat Yıldırım'ın kullandığı 64 ABC 047 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle pikap, yağmur suyu tahliye kanalına devrilirken 64 ABC 047 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Safiye İçkeçen (4), Ebru İçkeçen (26) ve Güllü Çelik (46) yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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