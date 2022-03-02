Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı

02.03.2022 22:51
Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı

Son dakika haber: MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Bülent Alay yönetimindeki 45 AFD 267 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Celal Yaman'ın kullandığı 45 U 7563 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki araç da emniyet şeridinde dururken, yağış sebebiyle görüş mesafesinin düşük olduğu karayolunda aynı yönde seyreden Ahmet Sağınç yönetimindeki 16 KU 870 plakalı kamyonet ve Tayfun Göci'nin kullandığı 35 DD 2460 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, kamyonet sürücüsü Ahmet Sağınç ile minibüste bulunan Onur Özdemir yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kula ve Salihli'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde ulaşım bir süre durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik, ekiplerce kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı
Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı
Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı
Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı
Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı
Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı
YORUMLAR
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Tragger, Ankara, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada; 2 yaralı - Son Dakika
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