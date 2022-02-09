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Son dakika! Manisa'da alzaymır hastası yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika

Son dakika! Manisa'da alzaymır hastası yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

09.02.2022 11:23
Son dakika! Manisa'da alzaymır hastası yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

Son dakika haberi... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 90 yaşındaki alzaymır hastası kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 90 yaşındaki alzaymır hastası kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Gümülceli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Kadriye Sarıdere'nin evinde yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Sarıdere'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı öğrenildi.

Son dakika! Manisa'da alzaymır hastası yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

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Saruhanlı, Gümülceli, Yangın, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Manisa'da alzaymır hastası yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Manisa'da alzaymır hastası yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
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