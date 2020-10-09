Son dakika... Manisa'da bir kişi tabanca ile yaraladığı kişiyi hastaneye götürdü - Son Dakika

Son dakika... Manisa'da bir kişi tabanca ile yaraladığı kişiyi hastaneye götürdü
09.10.2020 22:27
Son dakika haber: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ayağından vuran şüpheli, yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ayağından vuran şüpheli, yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ay Sokak'ta devam bir inşaatta M.D. ve Ö.S. arasında inşaatın tamamlanmaması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ö.S. yanından getirdiği tabanca ile ateş etmesi sonucu M.D. sol ayak bileğinden yaralandı.
Daha sonra kendi aracı ile M.D.'yi Turgutlu Devlet Hastanesine götüren Ö.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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