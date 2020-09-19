Son Dakika: Manisa'da cezaevinden izinli çıkan cinayet hükümlüsü öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde cinayet nedeniyle hükümlü olduğu cezaevinden izinli çıkan kişi, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Başlıoğlu Mahallesi Çınarlık mevkisinde bir kişinin, evin önünde bulunan motosikletin üzerinde hareketsiz yattığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin 3 ayrı cinayet nedeniyle cezaevine giren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan hükümlü Ali Zehir (66) olduğu belirlendi.

Ali Zehir'in cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili zanlı ya da zanlıların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

15 yılda 3 cinayet işlemiş

Öldürülen Ali Zehir, 1995 yılında Yaraşlı köyünde kahvecilik yapan Selim Gültekin'i baltayla öldürüp parçalara ayırarak evindeki çekyatın altında saklamış, 3 gün sonra cinayeti itiraf edip teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.

2005 yılında cezaevinden tahliye edilen Zehir, aynı yıl miras paylaşımı nedeniyle tartıştığı kardeşi İbrahim Zehir'i silahla ateş ederek öldürmüştü.

Bu cinayetinden de hüküm giyen Ali Zehir, son olarak 2010'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkarak geldiği memleketinde husumetlisi Tayfun Akyar'ı da silahla vurarak öldürmüştü.