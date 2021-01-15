Cinayet işlendiği yönünde asılsız ihbarda bulunan alkollü kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cinayet işlendiği yönünde asılsız ihbarda bulunan alkollü kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Albayrak Mahallesi Sulu Sokak üzerinde bulunan sitedeki apartmanda oturan bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp cinayet işlendiğini ihbar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile acil sağlık ekibi gönderildi.

Polis ekipleri site içerisindeki apartmanlarda ve çevrede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı tespit edildi. Ekipler ihbarda bulunan kişiye ulaşmak için çalışma başlattı.

İhbarda bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen K.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

K.Y.'ye asılsız ihbardan işlem yapıldığı öğrenildi.