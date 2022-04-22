Son dakika! Manisa'da devrilen motosikletteki çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Matdere mevkisinde Salihli ilçesi yönüne giden M.Y. (22) yönetimindeki 45 YC 1676 plakalı motosiklet, devrilerek bariyere savruldu.
Sürücü M.Y. ile motosiklette bulunan Ömer Maruf Yel (16) yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri M.Y'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Ömer Maruf Yel'i Salihli'deki özel hastaneye kaldırdı.
Yel, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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