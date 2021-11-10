Son dakika... Manisa'da durdurulan otomobilde silah ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde suikast silahı olarak değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Manisa Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Polis ekiplerince otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 10 santimetre boyutunda suikast silahı olduğu belirtilen tabanca ile fişek bulundu.

Gözaltına alınan S.Ö, polis merkezine götürüldü.