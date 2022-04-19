Son Dakika | Manisa'da elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Manisa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

19.04.2022 12:26
Son Dakika | Manisa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Son dakika haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan ve 10 gündür tedavi gören 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan ve 10 gündür tedavi gören 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Babası İbrahim Sözüer ile birlikte Ilıca Mahallesi'nde bulunan yaş sebze meyve işletmesindeki elektrik arızasına müdahale eden Mustafa Yiğit Sözüer (19) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sözüer, Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 10 günden bu yana tedavi gören genç hayatını kaybetti.

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Mustafa Yiğit, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Manisa'da elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika


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