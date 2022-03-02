Son dakika! Manisa'da görev dönüşü kalp krizi sonucu ölen itfaiyeci defnedildi - Son Dakika
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Son dakika! Manisa'da görev dönüşü kalp krizi sonucu ölen itfaiyeci defnedildi

02.03.2022 18:46
Son dakika! Manisa'da görev dönüşü kalp krizi sonucu ölen itfaiyeci defnedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde, görev dönüşü araçta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Fırat Köksal'ın (31) cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, görev dönüşü araçta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Fırat Köksal'ın (31) cenazesi toprağa verildi.

Bu sabah saat 05.30 civarında ekip arkadaşlarıyla Medar Mahallesi'ndeki bir evde baca yangınına müdahale eden Köksal, görev tamamlandıktan sonra dönüş yolunda kullandığı itfaiye aracında kalp krizi geçirdi.

İlk müdahalesi mesai arkadaşları tarafından yapılan Köksal, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat Köksal için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar İtfaiye Amirliğinde tören düzenlendi. Tören sırasında Köksal'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Köksal'ın cenazesi, Yeni Gülruh Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Törene, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı.

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Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören

Kalp Krizi, Akhisar, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Manisa'da görev dönüşü kalp krizi sonucu ölen itfaiyeci defnedildi - Son Dakika


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