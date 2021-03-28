Son dakika: Manisa'da hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Paşa Mahallesi 3. Sokak'taki hırdavatçıda, iki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı.

Kavgada, hırdavatçının sahipleri Ö.O.D, E.A.D. ve F.M.D. ile diğer gruptan Celal Demir tabancayla yaralandı. 3 şüpheli ise kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Celal Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Ö.O.D. ve F.M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.