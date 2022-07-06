Son dakika... Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü - Son Dakika
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Son dakika... Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

06.07.2022 10:35
Son dakika... Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Son dakika haberler: Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin K'nin (24) kullandığı 35 BEM 699 plakalı otomobil, önünde seyreden Muhammet Kulaber (38) idaresindeki 34 FA 2224 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Hülya Belli (43), Bellis (3), Berat Kayra Kulaber (11) ile Rıfat Ünal (59) yaralandı.

Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bellis Kulaber ile ağabeyi Berat Kayra Kulaber, müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirdi.

Öte yandan gözaltı işlemi için sürücü Hüseyin K'nin taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü - Son Dakika
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