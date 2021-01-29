Son dakika! Manisa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polisaj (metal parlatma) işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerindeki yanıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Büyük oranda hasarın oluştuğu iş yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedeni araştırılıyor.