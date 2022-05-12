Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

12.05.2022 10:30
Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberleri: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün akşamki kazada yaralandıktan sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Nuray Taş (32) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kamuran Alan ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Diğer yandan kazaya karışan kamyonun sürücüsü H.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaya giden işçileri taşıyan F.D. yönetimindeki 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında H.K. idaresindeki demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı.

Otobüsteki işçilerden Kamuran Alan, olay yerinde ölmüş, yaralanan 29 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Şehir Hastanesi, Turgutlu, Fabrika, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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